Археологи нашли 2000-летнюю египетскую мумию с золотым языком

Раскопки на севере Египта привели археологов к необычной находке. Они обнаружили мумию с золотым языком из фольги, сообщает газета Daily News Egypt.

Раскопки на севере Египта привели археологов к необычной находке. Они обнаружили мумию с золотым языком из фольги, сообщает газета Daily News Egypt.

Согласно информации издания, мумия была погребена среди 16-ти плохо сохранившихся захоронений в храме Тапосирис Магна к западу от Александрии. Бальзамированное тело указывает на особый погребальный обряд египтян, который существовал в греко-римский период истории страны. Ученые рассказали, что золотой язык умершему делали, чтобы он мог общаться с богами в загробном мире. В частности, чтобы человек мог говорить с богом подземного царства Осирисом.

Помимо этого, археологи обнаружили еще две мумии, которые были окутаны в позолоченную оболочку. Золотая "обертка" сделана из заштукатуренных слоев папируса или льна. Голову одну из найденных мумия украшала корона с рогами и коброй на лбу.