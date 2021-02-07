Пушков призвал к "революции сознания" в диалоге с Западом

РФ по всем вопросам ждет одобрение Запада, тем самым принижая себя и делая мнение других государств критерием истины. Этого быть не должно, заявил сенатор Алексей Пушков.

РФ по всем вопросам ждет одобрение Запада, тем самым принижая себя и делая мнение других государств критерием истины. Этого быть не должно, заявил сенатор Алексей Пушков.

Такие слова стали реакцией на заявление главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля. Он рассказал, что ознакомился с информацией о результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и поздравил РФ с этим достижением. Боррель выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам зарегистрирует препарат и начнет распространять его в странах ЕС, передает "Царьград".

"Не думаю, что этим надо уж очень гордиться. Мы постоянно ждем апробации с Запада, что в корне неверно. Тем самым мы принижаем себя и делаем мнение стран Запада критерием истины. А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции" — заявил Пушков.

Сенатор призвал не бросаться в крайности и принять факт одобрения европейской стороной достижение российской науки сдержанно, с "холодной головой". По его мнению, позиция Запада по тому или иному вопросу, связанному с Россией, уже давно не считается эталоном. Особенно это касается эпидемиологической ситуации, которая в Европе и США на сегодняшний день оставляет желать лучшего, заявил российский сенатор.