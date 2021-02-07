Вакцинолог рассказал о сроках заражения COVID-19 при контакте с носителем

Длительность контакта с заболевшим COVID-19 является важнейшим фактором, влияющим на передачу инфекции.

Длительность контакта с заболевшим COVID-19 является важнейшим фактором, влияющим на передачу инфекции.

Главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с kp.ru рассказал, что заразиться коронавирусной инфекцией можно при непосредственном контакте с носителем инфекции в период от четырех до 40 минут. Он подчеркнул, что в этом случае все зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.

Тимаков добавил, что при ношении медицинских масок время заражения достигает значений, максимально близких к верхнему порогу. По его мнению, использование средств индивидуальной защиты существенно снижает риск заболеть, так как сводит вирусную нагрузку COVID-19 на организм до минимума.