Врач Кабушина развеяла миф о лечении гипертонии народными средствами

Мнение, что снизить давление можно при помощи смены диеты или народной медицины, является заблуждением. Об этом рассказала терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина.

Мнение, что снизить давление можно при помощи смены диеты или народной медицины, является заблуждением. Об этом рассказала терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина.

Народные методы, изменение образа жизни, физическая активность и нормализация сна могут лишь облегчить симптомы и уменьшить последствия гипертонии. Однако все эти способы носят исключительно вспомогательный характер.

"Гипертония — это коварная болезнь, даже при хорошем самочувствии давление будет оставаться высоким, если у человека она уже развилась", — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Она предупредила, что снижение артериального давления без лекарств приведет к серьезным последствиям. Среди них: инфаркт или инсульт.