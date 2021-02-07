Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях сделала бывшего главу США счастливее

Экс-президент США Дональд Трамп впервые за долгое время смог "на самом деле расслабиться". Об этом сообщил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые за долгое время смог "на самом деле расслабиться". Об этом сообщил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер.

Трамп чувствует себя особенно счастливым без социальных сетей, передает ТАСС. Супруга бывшего хозяина Белого дома Меланья Трамп положительно отнеслась к изменениям в настроении мужа.

"Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети", — заявил Миллер.

Многие крупные социальные сети заблокировали аккаунты Трампа после штурма Капитолия. Бывшего президента обвинили в "подстрекательстве к мятежу".