FT: вакцина AstraZeneca неэффективна против штамма коронавируса из ЮАР

Газета The Financial Times опубликовала результаты собственного исследования эффективности вакцины от COVID-19 против штамма коронавируса из ЮАР.

Газета The Financial Times опубликовала результаты собственного исследования эффективности вакцины от COVID-19 против штамма коронавируса из ЮАР.

В исследовании FT участвовали две тысячи человек. В ходе изучения действия препарата удалось установить, что он не защищает от заболевания в легкой и умеренной форме, что вызывает штамм коронавируса из ЮАР.

Фармакологическая компания в ответ на изыскания газеты заявила, что представленное исследование не может подтвердить или опровергнуть эффективность вакцины. По их данным, оно носило выборочный характер и охватывало недостаточное количество преимущественно молодых и здоровых людей.