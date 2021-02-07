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3:34   7 Февраля 2021
Общество

FT: вакцина AstraZeneca неэффективна против штамма коронавируса из ЮАР

FT: вакцина AstraZeneca неэффективна против штамма коронавируса из ЮАР

Газета The Financial Times опубликовала результаты собственного исследования эффективности вакцины от COVID-19 против штамма коронавируса из ЮАР.

В исследовании FT участвовали две тысячи человек. В ходе изучения действия препарата удалось установить, что он не защищает от заболевания в легкой и умеренной форме, что вызывает штамм коронавируса из ЮАР.

Фармакологическая компания в ответ на изыскания газеты заявила, что представленное исследование не может подтвердить или опровергнуть эффективность вакцины. По их данным, оно носило выборочный характер и охватывало недостаточное количество преимущественно молодых и здоровых людей.

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#исследования #вакцина #юар #astrazeneca #коронавирус

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