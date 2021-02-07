Токсиколог Водовозов рассказал о правильном уходе за тканевой маской

Многоразовую защитную маску нельзя обрабатывать спиртом, антисептическими средствами или хлоркой. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Многоразовую защитную маску нельзя обрабатывать спиртом, антисептическими средствами или хлоркой. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Человек через маску может надышаться испарениями спирта и даже немного опьянеть, передает радио Sputnik. Тренд на тканевые маски объясняет стремление к индивидуальности, но не каждое СИЗ действительно защищает.

"Естественно, если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску", — отметил Водовозов.

Тканевую маску необходимо менять каждые несколько часов, поэтому при себе всегда должна быть запасная. Лучший способ ее очищения — стирка, после которой ткань необходимо отутюжить. Респираторы второго класса защиты могут стать достойной заменой многоразовым маскам.

Споры вокруг эффективности тканевых масок не утихают. Некоторые считают, что такое средство не является полезным и называют его обычной "тряпочкой", передает "Царьград".