2:48 7 Февраля 2021Политика
Боррель призвал ЕС и РФ сохранять дипотношения даже в напряженных ситуациях
Дипломатические связи Европы и России должны поддерживаться несмотря на напряженные отношения, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Дипломатические связи Европы и России должны поддерживаться несмотря на напряженные отношения, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Верховный представитель Европейского союза подчеркнул, что дипломатические каналы Брюсселя и Москвы должны быть открыты "для прямого обмена мнениями, передачи четких и откровенных сообщений, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных", передает "Царьград".
Такие выводы Боррель сделал после своего визита в Москву. Политик отметил, что 22 февраля пройдет встреча глав МИД ЕС, где они обсудят отношения между Россией и Евросоюзом.