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2:48   7 Февраля 2021
Политика

Боррель призвал ЕС и РФ сохранять дипотношения даже в напряженных ситуациях

Боррель призвал ЕС и РФ сохранять дипотношения даже в напряженных ситуациях

Дипломатические связи Европы и России должны поддерживаться несмотря на напряженные отношения, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель Европейского союза подчеркнул, что дипломатические каналы Брюсселя и Москвы должны быть открыты "для прямого обмена мнениями, передачи четких и откровенных сообщений, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных", передает "Царьград".

Такие выводы Боррель сделал после своего визита в Москву. Политик отметил, что 22 февраля пройдет встреча глав МИД ЕС, где они обсудят отношения между Россией и Евросоюзом.

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#европа #дипломатия #боррель

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