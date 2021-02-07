Боррель призвал ЕС и РФ сохранять дипотношения даже в напряженных ситуациях

Дипломатические связи Европы и России должны поддерживаться несмотря на напряженные отношения, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломатические связи Европы и России должны поддерживаться несмотря на напряженные отношения, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель Европейского союза подчеркнул, что дипломатические каналы Брюсселя и Москвы должны быть открыты "для прямого обмена мнениями, передачи четких и откровенных сообщений, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных", передает "Царьград".

Такие выводы Боррель сделал после своего визита в Москву. Политик отметил, что 22 февраля пройдет встреча глав МИД ЕС, где они обсудят отношения между Россией и Евросоюзом.