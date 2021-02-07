Экономист Гаврилечко прогнозирует небывалое падение зарплат на Украине

Зарплаты на Украине не только не повысятся, но и снизятся до уровня "беднейших африканских стран", заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Зарплаты на Украине не только не повысятся, но и снизятся до уровня "беднейших африканских стран", заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Эксперт отметил, что в течение последних лет на Украине происходит активная деиндустриализация, и единственное, что поддерживало граждан наплаву, — это сектор сельскохозяйственного производства, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Главред"

Согласно прогнозу Гаврилечко, нынешняя система производства страны способна обеспечить рабочими местами от пяти до семи миллионов украинцев. Из-за отсутствия грамотной социально-экономической политики и плана по развитию государства финансовое положение граждан может стать только хуже. По словам экономиста, Украина в ближайшие десять лет не только не сможет хотя бы теоретически приблизиться к уровню Польши, но ее граждан может ожидать падение до уровня "беднейших африканских стран".

Помимо экономических проблем Украине пророчат раскол на "княжества". Глава Института стран СНГ Константин Затулин отметил, что такой исход станет следствием политики бездарного руководства Незалежной, передает "Царьград".