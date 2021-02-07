Вице-спикер Бобков прокомментировал отказ западных дипломатов посетить Крым

Отказ западных дипломатов посещать Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Отказ западных дипломатов посещать Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Политик отметил, что в современной европейской дипломатии напрочь отсутствует логика. По его мнению, большинство западных политических деятелей являются подневольными людьми, которые не могут принимать решения самостоятельно, передает РИА-Новости.

Бобков выразил уверенность, что однажды Крым будет признан всем мировым сообществом частью России. По словам крымского вице-спикера, власти полуострова уже не первый раз приглашают разные дипломатические миссии с целью ознакомления с условиями жизни в Крыму, однако реакции так и не последовало.