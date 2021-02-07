Разрешение на въезд в Грецию для россиян продлили до 22 февраля

Правительство Греции приняло решение о продлении ограничений на въезд до 500 россиян в неделю на территорию страны до конца февраля. Причиной является распространение коронавируса.

Правительство Греции приняло решение о продлении ограничений на въезд до 500 россиян в неделю на территорию страны до конца февраля. Причиной является распространение коронавируса.

Граждане РФ все еще могут приехать в Грецию. Для этого необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, а также документы, подтверждающие место временного проживания, либо ваучер на отель, передает ТАСС.

Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу вечером. Изначально постановление разрешало въезд 500 россиянам в неделю с 7 сентября 2020 года и по истечению срока действия, документ неоднократно продлевался. Новое решение позволяет гражданам РФ пересекать греческую границу до 6:00 утра 22 февраля.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому разрешается возобновить авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, передает "Царьград". Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение с Белоруссией.