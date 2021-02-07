Более 100 тысяч петербуржцев сделали прививку против COVID-19

Препарат каждый день проходит распределение по пунктам вакцинации. В Северную столицу поступило уже 218,6 тысячи комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

Препарат каждый день проходит распределение по пунктам вакцинации. В Северную столицу поступило уже 218,6 тысячи комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

В материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса отмечается, что в поликлиниках города в настоящий момент есть неизрасходованный остаток, который составляет 54 598 комплектов.

"За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7841 человек, вторично — 1808", — написано в сообщении координационного совета.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что получить вакцину в России может каждый желающий. Для этого нужно записаться на прививку через портал "Госуслуг", передает "Царьград".