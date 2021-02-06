Венгрия рассказала о фиаско ЕС из-за российской вакцины против COVID-19

Признание препарата против коронавируса "Спутник V" высокоэффективным и безопасным поставило Европейский союз в неловкое положение, считает венгерский политолог Миклош Кевехази.

Признание препарата против коронавируса "Спутник V" высокоэффективным и безопасным поставило Европейский союз в неловкое положение, считает венгерский политолог Миклош Кевехази.

Эксперт проанализировал статьи в СМИ, которые говорят об изменении отношения к России в связи с большим успехом в вакцинации с помощью "Спутник V". Кевехази оценил положение Брюсселя, после его нападок на Будапешт из-за заказа российского препарата, противоречащего воли ЕС, передает "ПолитРоссия".

"В свое время венгерское правительство подвергалось резкой критике и обвинениям в безответственности из-за переговоров о закупке российской вакцины как со стороны стран-участниц ЕС, так и со стороны оппозиционных партий Венгрии, — напомнил Миклош Кевехази. — Однако уже сейчас интерес к "Спутнику V" растет и в других государствах Европейского Союза".

Политолог отметил одну публикацию в издании The Sun из которой следует, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет сотрудничать с Москвой. ЕС оказался в безвыходном положении с вакцинацией в Европе, поэтому "униженная Меркель" должна запросить российскую вакцину против COVID-19, заключил Кевехази.