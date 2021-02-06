Британские ученые назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Коронавирус может мутировать у пациентов, перенесших лечение плазмой крови. Исследование ученых из Великобритании было опубликовано в издании Bloomberg.

Коронавирус может мутировать у пациентов, перенесших лечение плазмой крови. Исследование ученых из Великобритании было опубликовано в издании Bloomberg.

Плазма крови от переболевших COVID-19 доноров, могла оказать определенное влияние на коронавирус, чтобы заставить его мутировать, заявили специалисты.

Ученые в течение 102 дней наблюдали за лечением пациента, ранее перенесшего рак. Выяснилось, что после курса плазмы крови, в ключевом "белке-шипе" произошли изменения, которые начали влиять на заражение здоровых клеток организма.

Кроме этого, в исследовании отмечается, что новые многочисленные штаммы могут появляться у людей с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.