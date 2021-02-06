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23:22   6 Февраля 2021
Наука

Британские ученые назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Британские ученые назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Коронавирус может мутировать у пациентов, перенесших лечение плазмой крови. Исследование ученых из Великобритании было опубликовано в издании Bloomberg.

Плазма крови от переболевших COVID-19 доноров, могла оказать определенное влияние на коронавирус, чтобы заставить его мутировать, заявили специалисты.

Ученые в течение 102 дней наблюдали за лечением пациента, ранее перенесшего рак. Выяснилось, что после курса плазмы крови, в ключевом "белке-шипе" произошли изменения, которые начали влиять на заражение здоровых клеток организма.

Кроме этого, в исследовании отмечается, что новые многочисленные штаммы могут появляться у людей с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.

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#SARS-CoV-2 #новые штаммы #мутация коронавируса

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