22:43 6 Февраля 2021Общество
Дело рэпера Гнойного будет рассмотрено в суде 10 февраля
Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был отпущен из отделения полиции в Санкт-Петербурге.
Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был отпущен из отделения полиции в Санкт-Петербурге.
Адвокат артиста Павел Ясман сообщил РИА-Новости, что на его подзащитного составили административный протокол по ст. 20. 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Правозащитник добавил, что материалы дела будут переданы в Куйбышевский суд, где пройдет рассмотрение материалов по делу рэпера.
Славу КПСС задержали в Петербурге за участие в несанкционированной акции, прошедшей 2 февраля. Об этом музыкант сам сообщил в своем Twitter-аккаунте.