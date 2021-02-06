Дело рэпера Гнойного будет рассмотрено в суде 10 февраля

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был отпущен из отделения полиции в Санкт-Петербурге.

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был отпущен из отделения полиции в Санкт-Петербурге.

Адвокат артиста Павел Ясман сообщил РИА-Новости, что на его подзащитного составили административный протокол по ст. 20. 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Правозащитник добавил, что материалы дела будут переданы в Куйбышевский суд, где пройдет рассмотрение материалов по делу рэпера.

Славу КПСС задержали в Петербурге за участие в несанкционированной акции, прошедшей 2 февраля. Об этом музыкант сам сообщил в своем Twitter-аккаунте.