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22:43   6 Февраля 2021
Общество

Дело рэпера Гнойного будет рассмотрено в суде 10 февраля

Дело рэпера Гнойного будет рассмотрено в суде 10 февраля

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, был отпущен из отделения полиции в Санкт-Петербурге.

Адвокат артиста Павел Ясман сообщил РИА-Новости, что на его подзащитного составили административный протокол по ст. 20. 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Правозащитник добавил, что материалы дела будут переданы в Куйбышевский суд, где пройдет рассмотрение материалов по делу рэпера.

Славу КПСС задержали в Петербурге за участие в несанкционированной акции, прошедшей 2 февраля. Об этом музыкант сам сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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#суд #полиция #слава кпсс

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