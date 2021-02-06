Венецианский карнавал впервые за свою историю пройдет в режиме онлайн

Впервые за свою многовековую историю Венецианский карнавал пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте мероприятия.

Впервые за свою многовековую историю Венецианский карнавал пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы сообщили, что с субботы начнутся прямые трансляции и программы, которые освящают обычаи праздника. Карнавальные костюмы, которые включают в себя маску и традиционное платье, можно будет показать в специально подготовленных "виртуальных комнатах". Несколько отдельных программ в формате онлайн созданы только для детей.

В этом году в Венеции во время карнавала не состоится мероприятий, что стали визитной карточкой праздника – шествий и "Полета ангела" с колокольни на площади Святого Марка. Обычно к этому времени в город съезжалось множество туристов, которые и гуляли в карнавальных нарядах. Сейчас в город не могут просто так приехать даже жители из соседних областей Италии: во время распространения коронавирусной инфекции для перемещения между регионами нужна веская причина.