Медику сингапурской больницы ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

Работнику национального офтальмологического центра в Сингапуре сделали инъекцию дозы вакцины Pfizer от коронавируса, в пять раз превышающую норму на одного человека.

Работнику национального офтальмологического центра в Сингапуре сделали инъекцию дозы вакцины Pfizer от коронавируса, в пять раз превышающую норму на одного человека.

Ответственные за инцидент сотрудники прививочного пункта признались, что ошибка произошла случайно. В середине января в ходе подготовки препарата к процедуре один из работников отошел, в это время его коллега увидел дозу вакцины и решил, что она готова к введению. Через несколько минут к медикам пришло осознание случившегося, пишет газета Straits Times со ссылкой на заявление центра.

"Старшим врачам незамедлительно сообщили, состояние сотрудника было оценено, оно было признано нормальным, без побочных эффектов или реакций", — приводит издание слова представителя медучреждения.

В центре продолжают наблюдать за состоянием привитого. Его выписали из больницы спустя два дня после инцидента. Сейчас он чувствует себя хорошо.