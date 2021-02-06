МИД РФ осудил Инцко за призыв лишить боснийско-сербских деятелей наград

МИД России прокомментировал инициативу высокого представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.

МИД России прокомментировал инициативу высокого представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.

Информация об этом опубликована на сайте российского дипломатического ведомства. В министерстве считают, что призыв Валентина Инцко является неприемлемым.

"Не вдаваясь в суть претензий Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения", — написано в сообщении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что Инцко такими действиями выходит за рамки полномочий, становится дестабилизирующим фактором и не соблюдает задачи, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением.