Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:19   6 Февраля 2021
Политика

Киев хочет наказывать украинцев за георгиевские ленточки

Киев хочет наказывать украинцев за георгиевские ленточки

Депутаты Верховной рады намерены обязать полицейских штрафовать украинцев, которые носят георгиевские ленточки. Об этом сообщил Telegram-канал "Украина.ру"

Закон на запрет носить георгиевские ленточки был принят в Незалежной еще в 2017 году, но в нем не было прописано, кто именно должен взимать такие штрафы с граждан.

"Как же их плющит от георгиевской ленточки.Просто-таки, как чертей от ладана. И это не такая уж и фигура речи… Депутаты волнуются. Мол, как же так, наказывать уже разрешили, а процедуру толком не прописали. Кто покарает, когда?" — пишет "Украина.ру".

Авторами законопроекта, который заставит полицейских собирать штрафы за ленточки, стали 22 нардепа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #штрафы #георгиевская ленточка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров