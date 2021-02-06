Киев хочет наказывать украинцев за георгиевские ленточки

Депутаты Верховной рады намерены обязать полицейских штрафовать украинцев, которые носят георгиевские ленточки. Об этом сообщил Telegram-канал "Украина.ру"

Депутаты Верховной рады намерены обязать полицейских штрафовать украинцев, которые носят георгиевские ленточки. Об этом сообщил Telegram-канал "Украина.ру"

Закон на запрет носить георгиевские ленточки был принят в Незалежной еще в 2017 году, но в нем не было прописано, кто именно должен взимать такие штрафы с граждан.

"Как же их плющит от георгиевской ленточки.Просто-таки, как чертей от ладана. И это не такая уж и фигура речи… Депутаты волнуются. Мол, как же так, наказывать уже разрешили, а процедуру толком не прописали. Кто покарает, когда?" — пишет "Украина.ру".

Авторами законопроекта, который заставит полицейских собирать штрафы за ленточки, стали 22 нардепа.