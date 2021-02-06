Экономист предрек Украине падение до уровня беднейших стран Африки

Украину ждет падение до уровня беднейших африканских стран, так как у Киева нет плана по развитию государства, заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Украину ждет падение до уровня беднейших африканских стран, так как у Киева нет плана по развитию государства, заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Заявления о том, что на зарплаты украинцев вырастут до уровня Европы, относятся к области ненаучной фантастики, уверен экономист. Сейчас на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Более того, у страны нет адекватной социально-экономической политики, рассуждает Гаврилечко.

Украина за десять лет не достигнет даже уровня Польши, пишет "Главред". Украинцем предстоит жить в стране, которая не вышла на уровень ВВП 1990 года — она имеет только треть от него. Неизвестно, как долго Украина пробудет на уровне беднейших стран Африки, к которому она неизбежно скатывается.