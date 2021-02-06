Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:14   6 Февраля 2021
Политика

Экономист предрек Украине падение до уровня беднейших стран Африки

Экономист предрек Украине падение до уровня беднейших стран Африки

Украину ждет падение до уровня беднейших африканских стран, так как у Киева нет плана по развитию государства, заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Заявления о том, что на зарплаты украинцев вырастут до уровня Европы, относятся к области ненаучной фантастики, уверен экономист. Сейчас на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Более того, у страны нет адекватной социально-экономической политики, рассуждает Гаврилечко.

Украина за десять лет не достигнет даже уровня Польши, пишет "Главред". Украинцем предстоит жить в стране, которая не вышла на уровень ВВП 1990 года — она имеет только треть от него. Неизвестно, как долго Украина пробудет на уровне беднейших стран Африки, к которому она неизбежно скатывается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #экономика #уровень жизни

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров