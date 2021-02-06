Экс-президент Армении объявил о возвращении к "большой политике"

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что вернулся в "большую политику". Об этом он рассказал в интервью.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что вернулся в "большую политику". Об этом он рассказал в интервью.

Кочарян заявил о большом спросе на "понятных и сильных личностей". Он обратил внимание на потребность в имеющих волю людях, которые способны "говорить правду в глаза оппонентам", и командах профессиональных управленцев.

"И такая команда в Армении есть", — сказал Кочарян в ходе интервью новостному агентству "Sputnik Армения".

Экс-президент республики считает, что Ереван допустил провалы в дипломатической политике. По его мнению, это связано с приходом к власти лиц, которые "не имели опыта".