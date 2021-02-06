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21:21   6 Февраля 2021
Спорт

Команда Загитовой побеждает команду Медведевой на Кубке Первого канала

Команда Загитовой побеждает команду Медведевой на Кубке Первого канала

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой лидирует по итогам короткой программы на командном турнире в рамках Кубка Первого канала, опережая команду Евгении Медведевой.

Подопечные Загитовой после ритм-танца и коротких программ спортивных пар набрали 931,41 балла. У команды, которую возглавляет двукратная чемпионка мира Медведева, — 912,92 балла.

Отмечается, что фигуристы превзошли два мировых рекорда. Спортивная пара Евгении Морозовой и Владимира Тарасова, представляющие команду Загитовой, набрали 83,61 балла. Их соперники из команды Медведевой Александра Степанова и Иван Букин набрали 90,75 балла.

Коме того, подопечная Загитовой Камила Валиева получила 90,25 балла. Впрочем, результаты не зарегистрируют как мировые рекорды официально, поскольку это внутренние соревнования.

Командный турнир проходит в столичном дворце спорта «Мегаспорт». В воскресенье, 7 февраля, участники соревнований исполнят произвольные программы.

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#медведева #фигурное катание #загитова

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