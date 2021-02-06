Команда Загитовой побеждает команду Медведевой на Кубке Первого канала
Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой лидирует по итогам короткой программы на командном турнире в рамках Кубка Первого канала, опережая команду Евгении Медведевой.
Подопечные Загитовой после ритм-танца и коротких программ спортивных пар набрали 931,41 балла. У команды, которую возглавляет двукратная чемпионка мира Медведева, — 912,92 балла.
Отмечается, что фигуристы превзошли два мировых рекорда. Спортивная пара Евгении Морозовой и Владимира Тарасова, представляющие команду Загитовой, набрали 83,61 балла. Их соперники из команды Медведевой Александра Степанова и Иван Букин набрали 90,75 балла.
Коме того, подопечная Загитовой Камила Валиева получила 90,25 балла. Впрочем, результаты не зарегистрируют как мировые рекорды официально, поскольку это внутренние соревнования.
Командный турнир проходит в столичном дворце спорта «Мегаспорт». В воскресенье, 7 февраля, участники соревнований исполнят произвольные программы.