НАТО будет готовить специалистов в сфере космической безопасности

НАТО планирует открыть во Франции центр передового опыта в области космической безопасности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны Франции.

НАТО планирует открыть во Франции центр передового опыта в области космической безопасности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны Франции.

Новое учреждение Альянса появится во французской Тулузе на базе Национального центра космических исследований (CNES). Центр НАТО будет осуществлять подготовку специалистов по вопросам космической безопасности и рисков.

"Он сформирует общую политику космической обороны на основе накопленного опыта. Это позволит укрепить космическое сотрудничество между странами — членами НАТО", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, новый центр может открыться уже в 2022 году.