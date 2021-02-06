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20:57   6 Февраля 2021
Происшествия

Машина с нечистотами застряла в байкальских льдах

Машина с нечистотами застряла в байкальских льдах

Автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину и застрял во льду на Байкале. Есть риск провала загруженной отходами машины под воду.

Автомобиль с отходами провалился в трещину льда на озере Байкал и застрял. Существует риск погружения переполненной нечистотами машины под воду, сообщает МЧС России по региону.

ЧП произошло в проливе Малое Море рядом с островом Ольхон. По предварительным данным, несмотря на запрет, водитель пытался пересечь пролив по льду. Он выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира. В МЧС предупреждали, что на проливе возникли трещины и промоины и выезд на лед смертельно опасен.

Мужчине грозит административная ответственность. Пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели принимают решение, как оперативно эвакуировать автомобиль , пока он не ушел под воду. Глубина в месте провала достигает 20 метров.

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#чп #озеро #байкал

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