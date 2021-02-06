Роскошная жизнь Хантера Байдена может дорого обойтись президенту США

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике США, что отразилось на благосостоянии американцев.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике США, что отразилось на благосостоянии американцев.

Несмотря на явные экономические сложности, сын новоизбранного президента США Хантер Байден улучшил свои жилищные условия. В то время, когда простые американцы не в состоянии платить за аренду комнаты и оплачивать счета, он переезжает из одного роскошного особняка в другой. Об этом рассказывается в материале Федерального агентства новостей.

Вместе с супругой он сменил трехэтажный дом за 3,8 млн долларов в Голливуде на особняк площадью 1200 квадратных метров в американской Венеции. Этот дом обошелся семейству Байденов в 5,4 млн долларов.

Ситуация с приобретением элитной недвижимости вывела из себя американских граждан, которые откровенно бедствуют в период пандемии. Сыну президента припомнили скандал с бизнесом на Украине, а также обвинили в получении денег от Китая.

Расточительность президентского сына может негативно отразиться на политической карьере старшего Байдена. Ему уже пригрозили импичментом из-за неблагоразумных трат Хантера, который практически ничем не занимался, кроме коррупционных дел отца.