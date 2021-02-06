Петербуржец после пьянки угнал машину у друга и попал в ДТП

Друзья вместе выпивали, а после застолья один из приятелей угнал машину у другого и попал на ней в ДТП. Злоумышленника задержали.

Друзья вместе выпивали, а после застолья один из приятелей угнал машину у другого и попал на ней в ДТП. Злоумышленника задержали.

Авария произошла в Кировском районе Ленинградской области. О произошедшем в полицию сообщил хозяин автомобиля.

Заявитель рассказал, что они выпивали вместе с другом. В какой-то момент приятель гостеприимного хозяина решил угнать машину. Когда владелец обнаружил пропажу, то начал звонить своему другу, тот ответил на звонок и рассказал, что попал в аварию.

Злоумышленника задержали на месте ДТП. Через некоторое время выяснилось, что задержанный был ранее судим. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.