Названа неожиданная опасность употребления чеснока

Злоупотребление чесноком в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом предупреждает пользователь Sohu.

Злоупотребление чесноком в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом предупреждает пользователь Sohu.

Особенно этот овощ опасен для людей с заболеваниями глаз, утверждается в статье. Одним из побочных эффектов чрезмерного употребления продукта может стать затуманенность и нечеткость зрения.

У других людей появляется шум в ушах, сухость во рту и тяжесть в голове. Среди прочих последствий увлечения чесноком в материале называют потерю памяти.

В целом чеснок полезен для здоровья, если есть небольшими порциями. Он нормализует уровень сахара в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие. Чеснок убивает бактерии и паразитов, а также укрепляет иммунитет человека.

Интернет пользователи уверяют, что чеснок полезен при профилактике коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) более критична на этот счет. Сотрудники международной компании посвятили чесноку особый раздел на странице «Развенчание мифов».