Зимин оценил провальные акции в поддержку Навального

Акции протеста, организованные окружением Алексея Навального, не дали никакого общественного эффекта.

Акции протеста, организованные окружением Алексея Навального, не дали никакого общественного эффекта.

Такое мнение выразил управляющий активами Zimin Foundation и спонсор блогера Алексея Навального Борис Зимин. Его мнение представлено в материале Федерального агентства новостей.

По словам бизнесмена, проведенные акции пока недостаточно эффективны. В сложившейся ситуации он призвал граждан не рассчитывать на помощь Запада или других сил. Одной из причин провала митингов он назвал недостаточное количество протестующих.

Вывести больше людей на улицы будет проблематично. По мнению Зимина, сейчас эта задача выглядит невыполнимой, так как для россиян такое решение "не прагматично".