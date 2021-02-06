Друг Веры Глаголевой раскрыл правду о судьбоносной измене супруга актрисы
Близкий друг Веры Глаголевой Аким Салбиев рассказал, как измена мужа могла повлиять на уход из жизни прославленной актрисы.
Первый канал подготовил к 65-му дню рождения народной артистки РФ Веры Глаголевой специальный документальный фильм. Картина отсылает к первой работе звезды отечественного кинематографа. Фильм получился очень "светлым", заметил в разговоре с журналистами "Экспресс газеты" друг Глаголевой Аким Салбиев.
Он рассказал о жизни актрисы и подчеркнул, что на смерть в возрасте 61 года повлияла неверность ее супруга. Салбиев вспомнил, что бизнесмен Кирилл Шубский тайно встречался с гимнасткой Светланой Хоркиной, которая впоследствии родила ему внебрачного сына.
Глаголева же не стала устраивать публичный скандал с мужем, однако здоровье актрисы пошатнулось, убежден Салбиев. После смерти Шубский, судя по всему испытывавший чувство вины, воздвиг Глаголевой памятник на Троекуровском кладбище.