Друг Веры Глаголевой раскрыл правду о судьбоносной измене супруга актрисы

Близкий друг Веры Глаголевой Аким Салбиев рассказал, как измена мужа могла повлиять на уход из жизни прославленной актрисы.

Близкий друг Веры Глаголевой Аким Салбиев рассказал, как измена мужа могла повлиять на уход из жизни прославленной актрисы.

Первый канал подготовил к 65-му дню рождения народной артистки РФ Веры Глаголевой специальный документальный фильм. Картина отсылает к первой работе звезды отечественного кинематографа. Фильм получился очень "светлым", заметил в разговоре с журналистами "Экспресс газеты" друг Глаголевой Аким Салбиев.

Он рассказал о жизни актрисы и подчеркнул, что на смерть в возрасте 61 года повлияла неверность ее супруга. Салбиев вспомнил, что бизнесмен Кирилл Шубский тайно встречался с гимнасткой Светланой Хоркиной, которая впоследствии родила ему внебрачного сына.

Глаголева же не стала устраивать публичный скандал с мужем, однако здоровье актрисы пошатнулось, убежден Салбиев. После смерти Шубский, судя по всему испытывавший чувство вины, воздвиг Глаголевой памятник на Троекуровском кладбище.