Директор ФБК отказался комментировать свои контакты с британской спецслужбой

Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков отказался комментировать сообщение о встрече с британским дипломатом.

Исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков отказался комментировать сообщение о встрече с британским дипломатом.

Несколько дней назад журналисты телеканала RT опубликовали видео, на котором Ашурков запечатлен с вероятным сотрудником посольства Великобритании. По данным ФСБ, он является агентом МИ-6.

Во время эфира на радио "Эхо Москвы" ведущий Алексей Нарышкин попросил сотрудника ФБК прокомментировать запись. Тот отказался, прикрывшись "личными принципами". Владимир Ашурков заявил, что не станет говорить о грязи, которую на него якобы выливают, пишет New Inform.

Позже Нарышкин в Telegram-канале назвал позицию героя в эфире "бледной и неубедительной". Исполнительный директор ФБК продемонстрировал неготовность отвечать на неудобные вопросы.