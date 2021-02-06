Исполнитель хита Gangnam Style удивил поклонников новой внешностью

Корейский певец PSY опубликовал в популярной соцсети новое короткое видео и удивил поклонников. Оказалось, что создатель клипа Gangnam Style сильно изменился.

Корейский певец PSY опубликовал в популярной соцсети новое короткое видео и удивил поклонников. Оказалось, что создатель клипа Gangnam Style сильно изменился.

Исполнитель песен PSY из Кореи прославился на весь мир после того, как в 2012 году хит Gangnam Style. На тот момент певец был крупного телосложения, но спустя годы сильно изменился. Фанаты с трудом узнают кумира, который сумел избавиться от лишних килограммов и стал выглядеть очень привлекательно.

Кардинальному преображению музыканта удивились даже те люди, которые подписаны на его страницу в Instagram. Некоторые из поклонников всерьез обеспокоились здоровьем PSY.

"Почему ты такой худой? Все в порядке? Надеюсь, ты здоров"; "Выглядишь великолепно, но ты очень похудел", — пишут интернет-пользователи.

Пак Чжэ Сан (настоящее имя 43-летней звезды. — Прим. ред.) пока ничего не ответил фолловерам. Зажигательный танец за несколько дней в соцсети лайками оценили более 88 тысяч человек.