Юрий Антипов оценил решение голландского суда по MH17 и Украине

Суд Нидерландов отказался привлекать руководство Украины к ответственности за открытое воздушное пространство в день крушения авиалайнера рейса MH17.

Суд Нидерландов отказался привлекать руководство Украины к ответственности за открытое воздушное пространство в день крушения авиалайнера рейса MH17.

Решение судебного органа в интервью "ПолитРоссии" прокомментировал технический эксперт Юрий Антипов.

"Получается, судьи сейчас рассматривают вопрос, виновны эти 4 человека или нет. Суд должен рассмотреть сугубо узкий вопрос, он ведет правильную политику", – сказал он.

По мнению Антипова, если голландские судьи вынесут объективные решения, то этот суд прекратит свое существование. Рассмотрение дела начнется в других инстанциях, где уже могут обсудить решение Киева не закрывать полностью воздушное пространство над Донбассом.