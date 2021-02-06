20:36 6 Февраля 2021Политика
Юрий Антипов оценил решение голландского суда по MH17 и Украине
Суд Нидерландов отказался привлекать руководство Украины к ответственности за открытое воздушное пространство в день крушения авиалайнера рейса MH17.
Суд Нидерландов отказался привлекать руководство Украины к ответственности за открытое воздушное пространство в день крушения авиалайнера рейса MH17.
Решение судебного органа в интервью "ПолитРоссии" прокомментировал технический эксперт Юрий Антипов.
"Получается, судьи сейчас рассматривают вопрос, виновны эти 4 человека или нет. Суд должен рассмотреть сугубо узкий вопрос, он ведет правильную политику", – сказал он.
По мнению Антипова, если голландские судьи вынесут объективные решения, то этот суд прекратит свое существование. Рассмотрение дела начнется в других инстанциях, где уже могут обсудить решение Киева не закрывать полностью воздушное пространство над Донбассом.