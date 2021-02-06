Четыре симптома COVID-19 требуют срочного обращения к врачу

Ведущий фармаколог одной из британских клиник Хусейн Абдех перечислил четыре признака коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ведущий фармаколог одной из британских клиник Хусейн Абдех перечислил четыре признака коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

По его словам, речь идет о проблемах с дыханием, речью, боли в груди и проблемах с передвижением. Если присутствует хотя бы один из названых симптомов, врачебное вмешательство требуется обязательно, подчеркнул Абдех.

Он также высказался и о других популярных симптомах инфекции — кашле, повышенной утомляемости, температуре тела и потере вкуса и обоняния. При их наличии следует немедленно самоизолироваться, чтобы исключить потенциальную возможность передачи инфекции.

По последним данным, в мире насчитывается более 104 млн заражений коронавирусом. Почти 2,3 млн заболевших скончались. Больше всего зараженных и жертв инфекции в США, Индии и Бразилии.