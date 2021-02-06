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20:16   6 Февраля 2021
Общество

Четыре симптома COVID-19 требуют срочного обращения к врачу

Четыре симптома COVID-19 требуют срочного обращения к врачу

Ведущий фармаколог одной из британских клиник Хусейн Абдех перечислил четыре признака коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

По его словам, речь идет о проблемах с дыханием, речью, боли в груди и проблемах с передвижением. Если присутствует хотя бы один из названых симптомов, врачебное вмешательство требуется обязательно, подчеркнул Абдех.

Он также высказался и о других популярных симптомах инфекции — кашле, повышенной утомляемости, температуре тела и потере вкуса и обоняния. При их наличии следует немедленно самоизолироваться, чтобы исключить потенциальную возможность передачи инфекции.

По последним данным, в мире насчитывается более 104 млн заражений коронавирусом. Почти 2,3 млн заболевших скончались. Больше всего зараженных и жертв инфекции в США, Индии и Бразилии.

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#симптомы #коронавирус #COVID-19

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