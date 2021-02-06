Продюсер Бари Алибасов был замечен в инвалидной коляске в московском аэропорту

Продюсер Бари Алибасов был замечен в инвалидном кресле в одном из столичных аэропортов в сопровождении сына. Они покинули Москву и отправились в Калининград.

Продюсер Бари Алибасов был замечен в инвалидном кресле в одном из столичных аэропортов в сопровождении сына. Они покинули Москву и отправились в Калининград.

Известный российский шоумен закончил курс лечения в наркологической клинике Евгения Бучацкого, сообщил адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин изданию StarHit. После выписки сын решил увезти знаменитого отца из столицы. Также представитель семьи уточнил, что 73-летний продюсер испытывает сильные боли в ногах, поэтому его передвижение возможно только в инвалидном кресле.

Сын артиста недавно рассказал о том, какие отношения установились между его отцом и актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной после развода. Он привел в пример эту пару, которая смогла наладить контакт после громкого скандала.