Мошенники похитили у 84-летней пенсионерки из Москвы 500 тыс. рублей

Злоумышленники представились пожилой москвичке полицейскими и вынудили ее отдать все имеющиеся у нее денежные средства.

Злоумышленники представились пожилой москвичке полицейскими и вынудили ее отдать все имеющиеся у нее денежные средства.

Пенсионерка сообщила о том, что получила звонок от мужчины, который рассказал ей, что ведет операцию по поимке "банды мошенников". По его словам, они должны попытаться украсть сбережения женщины. Собеседник попросил местную жительницу следовать инструкциям, чтобы не сорвать мероприятие.

Москвичка согласилась оказать содействие и скинула с балкона своей квартиры на Волгоградском проспекте деньги. Сумма причиненного материального ущерба составила более 500 тыс. рублей.

Настоящие правоохранители позднее смогли задержать трех мужчин в возрасте от 22 лет до 31 года. Против них уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Предполагаемым преступникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.