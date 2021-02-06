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20:11   6 Февраля 2021
Политика

Вице-спикер Госдумы обозначил дату встречи Путина с руководителями фракций

Вице-спикер Госдумы обозначил дату встречи Путина с руководителями фракций

Игорь Лебедев, вице-спикер Государственной думы, рассказал, когда может состояться встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций.

Это может произойти 18 февраля, дата пока установлена предварительная. Как уточнил глава фракции от ЛДПР, предположительно глава государства встретится с руководителями фракций нижней палаты через две недели. Но официально подтверждения пока не было, сообщает ТАСС.

Ранее Путин проводил подобную встречу в октябре. Тогда он отметил роль парламентских фракций в политической жизни и развитии государства.

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#путин #лдпр #фракция

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