Путин посмертно наградил пилотов разбившегося в 2017 году лайнера

Владимир Путин посмертно наградил пилотов разбившегося в Хабаровском крае самолета. Орден Мужества присвоен "за мужество, отвагу и решительность".

Владимир Путин посмертно наградил пилотов разбившегося в Хабаровском крае самолета. Орден Мужества присвоен "за мужество, отвагу и решительность".

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года под Нельканом пилотов.

В опубликованном на сайте Кремля документе говорится, что пилот-инструктор Игорь Шумаков и Александр Зуев проявили мужество и отвагу при спасении людей в экстремальных условиях, за что получают награды посмертно.

Самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", 15 ноября 2017 года следовал в Нелькан и потерпел крушение при посадке. Катастрофа произошла на глазах многочисленных очевидцев. По их словам, воздушное судно без видимых причин завалилось на крыло, не долетев до посадочной полосы, и рухнуло вниз. При этом самолет не загорелся и остался цел. Все шесть человек погибли, кроме трехлетней девочки, которая была экстренно госпитализирована с переломами и травмами.