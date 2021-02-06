Ветеран США признал превосходство Су-57 над F-15EX

При этом он считает маловероятной встречу F-15EX и Су-57 в воздухе.

Американский истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолеты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20. Об этом написал ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс в блоге Sandboxx. Впрочем, автор считает маловероятной встречу F-15EX и Су-57 в воздухе.

Холлинс, ссылаясь на статистику воздушных боев, которые проходили с участием истребителя F-15 Eagle, называет его последнюю модификацию «самым крутым истребителем четвертого поколения на планете». При этом он не исключает, что истребителям пятого поколения машина все же проиграет.

«Ожидается, что производство [Су-57] увеличится, однако у России нет средств для того, чтобы действительно разместить масштабный парк таких малозаметных истребителей», — утверждает пехотинец.

Холлингс также напомнил, что у китайского J-20 имеются проблемы с двигательной установкой.

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