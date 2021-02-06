Строительство "Северного потока — 2" стартовало в водах Дании

Работы по укладке трубопровода "Северный поток — 2" стартовали в водах Дании после проведенных испытаний.

Работы по укладке трубопровода "Северный поток — 2" стартовали в водах Дании после проведенных испытаний.

Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке газопровода, сообщает Nord Stream 2.

В декабре трубоукладчик "Фортуна" уложил участки магистрали в водах Германии. Из общей длинны двух ниток 2460 километров остается проложить 128 километров в водах Дании и 28 в водах ФРГ.

Реализация этого проекта подразумевает прокладку двух ниток магистрали с пропускной способностью 55 миллионов кубометров газа в год. "Северный поток — 2" пройдет о Российского побережья к Германии.