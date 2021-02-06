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19:55   6 Февраля 2021
Политика

Российский депутат рассказал о важности "СП-2" для стран Европы

Российский депутат рассказал о важности "СП-2" для стран Европы

Европейские представители стали громче выступать в защиту газопровода "Северный поток — 2" на фоне давления со стороны США. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

По словам российского политика, газопровод затрагивает серьезные интересы Европы. Поэтому со стороны крупных игроков Евросоюза, включая Германию, все чаще стали звучать заявления в защиту "СП-2" на фоне давления со стороны американцев, считает депутат.

Дмитрий Новиков подчеркнул, что такая реакция со стороны руководства ЕС говорит о политических и финансовых силах, которые стремятся к энергетической безопасности Европы. Предоставить такую стабильность может только Россия. Поэтому "СП-2" должен быть достроен, передает телеканал "360".

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#сша #европа #северный поток

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