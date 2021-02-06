Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Началовой

Отец экс-возлюбленного Юлии Началовой, хоккеиста Александра Фролова заявил, что его сына пытаются оклеветать и рассказал правду о квартире покойной певицы.

Отец экс-возлюбленного Юлии Началовой, хоккеиста Александра Фролова заявил, что его сына пытаются оклеветать и рассказал правду о квартире покойной певицы.

Спустя два года с момента смерти Началовой споры вокруг ее наследства не утихают. Бывший возлюбленный певицы, хоккеист Александр Фролов осенью прошлого года отсудил у родителей звезды часть квартиры стоимостью 20 млн рублей в счет долга. Исполнение решения суда откладывалось, но недавно спортсмен выставил апартаменты на продажу.

Семья певицы утверждает, что недвижимость звезде в свое время подарил Евгений Алдонин, поэтому Фролов незаконно претендует на жилплощадь. Сама Началова завещала квартиру дочери — Вере Алдониной.

За хоккеиста вступился его отец. По словам мужчины, его сына просто пытаются оклеветать и многие заявления родственников Началовой не являются правдой.

"Квартиру эту они строили совместно, у Юли денег не было. Он сказал — давай, половина моя, половина твоя. Стоимость ремонта — половина квартиры", — объяснил отец Фролова в программе "Ты не поверишь".

Ранее СМИ сообщали, что спортсмен во время отношений с Началовой дал ей в долг более трехсот тысяч рублей под залог этой квартиры. Уже после расставания с Фроловым певица заявляла, что документ о сделке фальшивый и никаких денег она от хоккеиста не получила. Еще при жизни звезды проходили судебные заседания по этому делу. Затянувшийся спор завершился в пользу Фролова.