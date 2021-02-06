Германия выделила белорусской оппозиции 21 миллион евро

Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии 21 миллион евро. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу, 6 февраля

Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Белоруссии 21 миллион евро. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу, 6 февраля

Глава МИД обратился к белорусской оппозиции со словами поддержки. Он напомнил, что европейские партнеры ранее помогли протестующим: ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других официальных лиц.

«Мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро», — заявил министр на онлайн-конференции.

В частности, Германия предлагает стипендии студентам, которых исключили из вузов за участие в демонстрациях. Также заявлена «поддержка независимых СМИ», психологическая помощь, предоставление политического убежища в стране. Кроме того, Маас анонсировал создание механизма для сбора доказательств «против тех, кто нарушает права человека».

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них в шестой раз с результатом в 80,1%. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались массовые несанкционированные протесты.

Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. В конце августа следственные органы страны возбудили дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»