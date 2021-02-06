Экс-губернатор Орловской области скончался от продолжительной болезни

Бывший губернатор Орловской области Александр Козлов, который руководил регионом в период с 2009 по 2014 годы, умер в московском госпитале.

Бывший губернатор Орловской области Александр Козлов, который руководил регионом в период с 2009 по 2014 годы, умер в московском госпитале.

Козлов ушел из жизни на 72-м году, как передали ТАСС источники в правительстве региона.

"Александр Козлов скончался на 72-м году жизни в больнице в Москве после продолжительной болезни",— сообщил собеседник агентства.

Дата и место прощания с экс-губернатором пока не определены.

Козлов возглавил Орловскую область в 2009 году, став вторым после Егора Строева губернатором региона. Его отправили в отставку в связи с истечением срока полномочий в феврале 2014 года, на посту его сменил Вадим Потомский. С 2017 года область возглавляет Андрей Клычков. Он уже выразил соболезнование семье Александра Козлова.