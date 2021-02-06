ФСБ в Туле задержала украинок-организаторов борделя с мигрантками из Узбекистана

Силовики провели в Туле операцию по проверке иностранных граждан и нашли в квартире, расположенной в Советском районе города, публичный дом.

Силовики провели в Туле операцию по проверке иностранных граждан и нашли в квартире, расположенной в Советском районе города, публичный дом.

Сотрудники ФСБ установили, что руководили "заведением" две гражданки Украины. Одна из них наравне со своими "подчиненными" из Узбекистана осуществляла прием "клиентов", сообщают местные СМИ. Женщин задержали на время расследования.

Против них в скором могут возбудить уголовное дело по ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией", а "работницы" получат штрафы. Также их могут привлечь к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.