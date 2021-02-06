В "Партии дела" высказались об ограничении экспорта зерна из России посредством ввода вывозных пошлин. Оно может повлечь убытки аграриев и снижение хозяйственного производства.

В "Партии дела" высказались об ограничении экспорта зерна из России посредством ввода вывозных пошлин. Оно может повлечь убытки аграриев и снижение хозяйственного производства.

В конце декабря прошлого года правительство заявило о совокупности мер, связанных с ростом цен на продукты. Установив квоту и введя пошлины на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2021 года. После выборки для всех культур пошлина будет составлять 50% от таможенной стоимости, но не меньше 100 евро за тонну. Эту временную меру правительство собираются сменить постоянным механизмом регулирования экспорта зерна.

Аналитический центр "Совэкон" произвел расчеты, по которым введенные пошлины будут изымать в 2020-2021 сельскохозяйственном году из растениеводства 211 миллиардов рублей, при этом основная потеря придется на изготовителей пшеницы.

По мнению "Партии дела" решение этой задачи заключается в увеличении объема производства, таким образом появятся новые рабочие места, доходы бюджета повысятся, а число малоимущего населения будет снижаться.