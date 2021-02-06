Рэпера Славу КПСС задержали за участие в митинге 2 февраля в Петербурге

Участник рэп-батлов Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Слава КПСС, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.

Участник рэп-батлов Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Слава КПСС, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.

Исполнитель рассказал о событии на своей странице в социальной сети Twitter. Машнов пояснил, что причиной произошедшего стал тот факт, что ранее он принимал участие в незаконных акциях 2 февраля.

Также ранее стало известно, что несколько иностранных дипломатов вышли на несанкционированные митинги, сообщало Федеральное агентство новостей. Позднее их объявили персонами нон грата и потребовали покинуть Россию в ближайшее время.