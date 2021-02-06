Катание на "ватрушке" закончилось гибелью 11-летней девочки под Тулой

Девочка на тюбинге погибла под колесами машины. Она случайно выехала на проезжую часть и ее сбил автомобиль.

Девочка на тюбинге погибла под колесами машины. Она случайно выехала на проезжую часть и ее сбил автомобиль.

Трагический случай произошел в деревне Крекшино Плавского района Тульской области. Школьница каталась на ватрушке в необорудованном для этого месте и случайно выехала на проезжую часть, где в этот момент проезжала машина. В результате столкновения с автомобилем 11-летняя девочка погибла.

Следствие проводит проверку по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция пытается установить обстоятельства случившегося.

Женщина на ватрушке "отправила" в реанимацию четырехлетнего ребенка в Ярославле и убежала, сообщал ФАН. Она въехала в ребенка на тюбинге, в результате чего потерпевший получил травму головы.