Названы полезные продукты для женщин после сорока лет

Диетологи выделили пять основных основных продуктов, которые помогут поддерживать здоровье организма.

Диетологи назвали вкусные и полезные продукты для женщин старше сорока лет, которые помогут поддерживать здоровье организма. В первую очередь женщинам женщинам рекомендуют включить в рацион шпинат.

Овощ богат на содержание магния, позволяет контролировать уровень сахара в крови. Также он укрепляет кости и иммунитет, купирует симптомы ПМС.

Кроме того, полезно употреблять семена льна, отмечают диетологи. В них много омега-3 жирных кислот, полезных для сердечно-сосудистой системы и кишечника. Томаты, за счет имеющегося в них ликопена, снижают риск онкологических заболеваний, болезней сердца, показатели вредного холестерина.

Эксперты также советуют включить в рацион клюкву. Ягода укрепляет иммунитет и богата антиоксидантами. Овес же помогает улучшить обмен веществ, показатели артериального давления, а также повышает настроение.