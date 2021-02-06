Востоковед Сатановский оценил предложение бундестага по проекту "СП-2"

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал предложение главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена ввести мораторий на "Северный поток — 2".

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал предложение главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена ввести мораторий на "Северный поток — 2".

Об этом востоковед написал в Telegram-канале. Евгений Сатановский считает, что желание бундестага якобы "снять озабоченность" с проекта "Северный поток — 2" и приостановить строительство газопровода можно трактовать как новые санкции для РФ или нарушение контракта.

"Интересное получается кино. Снимать обеспокоенность можно вечно и будут они делать это вечно, рубя этой кошке хвост по частям. Причем делая вид, что все этим так озабочены, так озабочены, что аж по ночам спать не могут и кушать не могут", — написал политолог.

Эксперт уверен, что Германия и США еще долго будут "выкатывать" условия снятия озабоченности, но российские власти на такую сделку не пойдут. Вместе с тем востоковед не понимает, какое отношение Соединенные Штаты имеют к проекту. Если Америка так желает участвовать в этом вопросе, можно позвать в качестве полноправных участников некоторые субъекты РФ, среди которых Чечня, Севастополь, Крым. Политолог отмечает, что если Германия считает необходимым участие американцев в обсуждении строительства газопровода, то им ничего не помешает в следующий раз позвать Маршалловы острова, американское Самоа или Пуэрто-Рико.