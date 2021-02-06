Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:15   6 Февраля 2021
Политика

Австрийский канцлер назвал "СП-2" позитивным проектом

Австрийский канцлер назвал "СП-2" позитивным проектом

Газопровод "Северный поток — 2" является позитивным проектом, который важен для всей Европы, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, нельзя связывать реализацию газопровода с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Курц подчеркнул, что "Северный поток — 2" важен для всех европейских стран, а не только для России.

Выгоду от строительства "Северного потока — 2" получат Германия, Австрия и многие страны Европы, подчеркнул австрийский канцлер. В заключение Курц сказал, что Евросоюз должен проводить переговоры с Россией, несмотря на определенные разногласия.

Ранее западные дипломаты выразили активную поддержку митингующим, которые участвовали в незаконных митингах в РФ. Также иностранные дипломаты присутствовали на суде по делу Навального. В МИД РФ назвали такие действия вмешательством во внутренние дела РФ и выслали некоторых европейских послов из страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#европа #австрия #северный поток - 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров